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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 января

15 января 2021 в 11:21

Скончался один пациент.

По данным на утро 15 января в Кемеровской области выявили 114 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 22, Кемерово — 19, Междуреченск — 16, Ленинск-Кузнецкий — 6, Калтан — 5, Мыски — 5, Осинники — 5, Юрга — 5, Белово — 4, Киселёвск — 4, Прокопьевск — 4, Кемеровский муниципальный округ — 4, Новокузнецкий район — 3, Топкинский муниципальный округ — 3, по два заболевших — Анжеро-Судженск, Берёзовский и Беловский район, по одному — Промышленновский муниципальный округ, Таштагольский и Тисульский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 27 704 случая коронавируса: 2 420 человек получают медицинскую помощь, 24 789 выздоровели, 495 скончались.


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