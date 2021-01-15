Кузбассовцев приглашают проголосовать за лучшие снежные фигуры, сделанные осуждёнными

В Кузбассе стартовало онлайн-голосование на лучшую снежную фигуру, созданную осуждёнными колоний региона.

Как рассказали в региональном управлении ФСИН России, в общей сложности было создано 500 снежных скультпур. Готовиться к празднику начали в начале декабря: готовили площадки, прессовали снег, придумывали будущих героев.

«Главным персонажем в конкурсе ледяных фигур стал символ 2021 года — белый металлический бык. Не обошлось, конечно же, без традиционных Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, территорию учреждений украсили снежные герои известных мультфильмов и сказок. В творческой работе приняли участие более 1 000 осуждённых», — сообщили в ведомстве.

Посмотреть на работы, выбрать понравившиеся и оставить свой голос можно здесь.

Итоги голосования будут подведены 31 января. Призёры конкурса зрительских симпатий, а также авторы самых оригинальных работ будут поощрены руководством ИК.

Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу.