Кемеровчан позвали посчитать уток

Всех желающих принять участие в мероприятии ждут в 14:00 у входа в парк «Антошка» со стороны проспекта Ленина.

16 января в столице Кузбасса посчитают уток. Принять участие в мероприятии могут все желающие. Горожан ждут в 14:00 у входа в парк «Антошка» со стороны проспекта Ленина.

«Также данные учёта можно будет сдать прямо во время акции, а заодно и подкормить диких птиц: белым хлебом или крупой — лучше всего овсом», - рассказали в пресс-службе администрации столицы Кузбасса.

Организаторы акции также напоминают, что во время мероприятия обязательно соблюдение противоэпидемических мер.

Итоги подсчётов водоплавающих птиц в Кемерове можно отправить до 24 января в Кемеровское отделение Союза охраны птиц России на электронный адрес soprkuzbass@gmail.com либо в группу организации в соцсети «ВКонтакте». Также поделиться своими наблюдениями можно через сайт iNaturalist.org в проект «Серая шейка-2021».