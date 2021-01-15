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Новокузнечанин напал на офис бывшего работодателя и уехал прогуливать добычу

15 января 2021 в 15:32

Бывший грузчик организовал преступление и вовлек в него своего знакомого.

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Летом прошлого года мужчины напали на офис компании, торгующей алкогольными напитками, и похитили из сейфа крупную сумму денег.

В полицию обратилась работница компании, специализирующейся на оптовой продаже алкоголя. Женщина рассказала, что к ней в кабинет ворвался неизвестный мужчина в маске и панаме. Угрожая пистолетом, он потребовал открыть сейф. Забрав из сейфа около 290 000 рублей, неизвестным примотал женщину скотчем к стулу и скрылся.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности нападавших были установлены. Также выяснилось, что новокузнечан двое и что от правосудия они скрываются в Тюмени. Полицейские передали информацию тюменским коллегам — те задержали подозреваемых. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Разбой»», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области,

Следствием установлено, что 34-летний организатор, ранее работавший в фирме грузчиком-экспедитором, вовлёк в противоправную деятельность своего 32-летнего знакомого, который и зашел в офис организации с пневматическим пистолетом. Сам рецидивист в это время следил за обстановкой снаружи. Похищенные деньги подельники потратили на развлечения и алкоголь.

В настоящее время материалы направлены в суд. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

 

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.


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