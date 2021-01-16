Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 января

Скончались три пациента.

На утро 16 января в Кемеровской области ещё у 113пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 23, Междуреченск — 21, Кемерово — 18, Калтан — 7, Анжеро-Судженск — 5, Белово — 5, Ленинск-Кузнецкий — 5, Юрга — 3, Беловский МР — 3, Берёзовский — 2, Мыски — 2, Прокопьевск — 2, Кемеровский МО — 2, Мариинский МР — 2, Прокопьевский МО — 2, Яшкинский МО — 2, Осинники — 1, Ижморский МО — 1, Новокузнецкий МР — 1, Промышленновский МО — 1, Таштагольский МР — 1, Топкинский МО — 1, Тяжинский МО — 1, Юргинский МО — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались три пациента с COVID-19.

«У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Она проживала в Прокопьевске. У женщины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии. Он проживал в Юрге», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировали 27 817 заболевших коронавирусом: 2 396 человек получают медицинскую помощь, 24 923 выздоровели, 498 скончались.