Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 января

Скончался один пациент.

На утро 17 января в Кемеровской области ещё у 115 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Междуреченск — 27, Новокузнецк — 26, Кемерово — 23, Белово — 7, Топкинский МО — 7, Мыски — 4, Юрга — 4, Калтан — 3, Анжеро-Судженск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Прокопьевск — 2, Осинники — 2, Гурьевский МО — 2, Яшкинский МО — 2, Новокузнецкий МР — 1, Промышленновский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончался один пациент с COVID-19.

«У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировали 27 932 заболевших коронавирусом: 2 352 человек получают медицинскую помощь, 25 081 выздоровели, 499 скончались.