Кемеровский суд оштрафовал застройщика за недостатки в новостройке на Притомском проспекте

По первоначальной оценке экспертов, устранение всех недостатков обойдётся в 115 519 рублей.

Семья кемеровчан обратилась в Центральный районный суд с исковым заявлением о взыскании с застройщика расходов на устранение строительных недостатков, выявленных в новой квартире на Притомском проспекте. Об этом сообщает Газета Кемерова.

«Как следует из судебного решения, в числе нарушений оказались: отстутствие приборов учёта тепла и терморегулирующих головок на отопительных приборах; входная дверь отклоняется по вертикали на 7 мм (при допустимых 3 мм); в жилой комнате отсутствует звукоизоляционный слой; при закрытых окнах воздухообмен в квартире полностью отсутствует; отклонение всех без исключения труб отопления превышает допустимые нормы. Эти и другие нарушения вынуждают жильцов самостоятельно провести серьёзный ремонт в совершенно новой квартире», - пишет издание.

По оценкам экспертов, устранение всех недостатков обойдётся в 115 519 рублей.

В счёт уменьшения цены договора кемеровчане просили взыскать с ООО «СДС-Строй» расходы на устранение недостатков в размере 115 519 рублей, убытки за проведение независимого экспертного исследования в размере 8 000 рублей, неустойку в сумме 2 800 рублей, компенсацию морального вреда в размере 60 000 рублей и штраф.

В ходе повторной экспертизы выяснилось, что часть обнаруженных недостатков возникли не по вине застройщика, поэтому требования истцов были удовлетворены частично.

В итоге решением судебной экспертизы сумма была уменьшена до 44 372,40 рублей. Расходы в сумме 8 000 рублей суд признал также необходимыми и подлежащими взысканию с ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 3 080 рублей — по 1 540 рублей в пользу каждого истца.

А вот истцам пришлось возместить стоимость проведённой судебной экспертизы: с каждого из супругов суд взыскал по 11 070 рублей.