Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 января

Количество умерших превысило 500 человек.

На утро 18 января в Кемеровской области ещё у 112 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 29, Новокузнецк — 23, Междуреченск — 17, Прокопьевск — 10, Мыски — 9, Анжеро-Судженск — 4, Калтан — 4, Юрга — 4, Белово — 3, Топкинский муниципальный округ — 2, Берёзовский — 1, Краснобродский — 1, Осинники — 1, Беловский муниципальный район — 1, Ижморский муниципальный округ — 1, Промышленновский муниципальный округ — 1, Яшкинский муниципальный округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли еще два пациента с COVID-19.

«У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове. У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселёвске», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 28 044 случая коронавируса: 2 310 человек получают медицинскую помощь, 25 233 выздоровели, 501 скончался.