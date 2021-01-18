В Кузбассе откроют тематические уличные кафе

В единой юбилейной концепции.

Губернатор Сергей Цивилёв провёл встречу с членами ассоциации рестораторов и отельеров «Гильдия гостеприимства Кузбасса» и представителями экскурсионного бизнеса. Участники встречи обсудили развитие региона в юбилейный год.

«У Кузбасса огромный туристический потенциал. Поэтому важно, чтобы не только местные жители, но и многочисленные гости нашей области в этом году почувствовали, как регион изменился к лучшему. Необходимо сделать так, чтобы у туристов остались только благоприятные и яркие впечатления о поездке в Кузбасс», — отметил Сергей Цивилёв.

В частности, на совещании рестораторы предложили открыть в городах летние кафе в единой «юбилейной» концепции. В них будут также предлагать традиционные сибирские угощения. Кафе будут работать в формате ярмарок выходного дня с уличной едой. Черех месяц гильдия вместе с минпромторгом региона подготовят технические документы на открытие кафе, разработают дизайн и меню.