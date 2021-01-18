В Кузбасс вновь придет похолодание до -35 градусов

Синоптики прогнозируют традиционные крещенские морозы.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на период с 19 по 22 января. По их данным, температура воздуха в «крещенские дни» в ночное время может опуститься до -35 градусов.

Так, днём 19 января температура еще составит -9…-14 градусов, местами до -21. В отдельных районах выпадет небольшой снег.

«А уже в ночь на 20 января столбик термометра опустится до -23…-28 градусов, местами до -35. Дневная температура составит -21…-26 градусов, местами от -11 до -16, преимущественно будет без осадков», - сообщили метеорологи.

Ночью 21 января ожидается -23…-28 градусов, местами -13…-18. Днём потеплеет до -11…-16 градусов, местами -3…-8, выпадет небольшой снег. Ночная температура 22 января составит от -18 до -23 градусов, местами до -28. Днём она сохранится в тех же пределах. В отдельных районах ожидаются небольшое выпадение снега.