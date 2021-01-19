Губернатор Кузбасса окунулся в прорубь на Крещение

Сергей Цивилев традиционно одним из первых посетил купель.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв окунулся в крещенскую купель.

Напомним, в Кемерове служба спасения подготовила 4 купели. Они расположены на озере Красном, 19 января с 12:00 до 22:00; зоне отдыха «Чайка», с 20:00 18 января до 22:00 19 января; у храма Воскресения Христова, с 21:00 18 января до 22:00 19 января; у храма Святой Блаженной Ксении Петербуржской, с 19:00 18 января до 22:00 19 января.

В муниципалитетах Кузбасса организовали более 50 мест для крещенских купаний. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам проверили все купели на соответствие требованиям безопасности.