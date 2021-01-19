Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 января

Скончался один пациент.

По данным на утро 19 января в Кемеровской области выявили 110 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 24, Кемерово — 21, Междуреченск — 15, Юрга — 6, по 5 случаев — Ленинск-Кузнецкий и Осинники, по 4 случая — Мыски и Новокузнецкий район, по 3 заболевших — Калтан, Киселёвск и Прокопьевск, по 2 случая — Анжеро-Судженск, Белово, Кемеровский муниципальный округ и Мариинский район, МР, по 1 — Берёзовский, Краснобродский, Тайга, Гурьевский муниципальный округ, Беловский, Прокопьевский, Тисульский, Яйский и Яшкинский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 28 154 случая коронавируса: 2 240 человек получают медицинскую помощь, 25 412 выздоровели, 502 скончались.