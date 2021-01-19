В Кемеровской области выросли взносы на капремонт

Тарифы изменились с 1 января 2021 года.

С нового года в Кузбассе изменилась минимальная плата на капремонт многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что тариф должен был измениться с 1 июня 2020 года. Однако в конце мая Сергей Цивилёв подписал распоряжение о продлении моратория на повышение минимальной платы на капремонт многоквартирных домов до конца года.

Теперь минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения установили в размере 7,69 рубля. С 1 января 2022 года он составит 8,45 рубля, с 1 января 2023 года — в размере 9,29 рубля.