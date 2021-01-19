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В ТЦ Кузбасса организуют пункты вакцинации от коронавируса

19 января 2021 в 16:02

Всего в регионе будет работать около 20 таких пунктов.

В Кемеровской области откроют пункты вакцинации от коронавируса в крупных торговых центрах.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства региона, сейчас в ТЦ подготавливают помещения, устанавливают холодильное оборудования для хранения препарата. Всего в регионе будет работать около 20 таких пунктов.

Также в области работают 63 прививочных кабинета в медицинских организациях.

Напомним, в Кузбассе порядка 10 тысяч человек получили вакцину от коронавируса: свыше 7 тысяч — первый компонент, 2,6 тысячи — обе части препарата.


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