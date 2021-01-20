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Мэр Кемерова возобновил очные приёмы граждан

20 января 2021 в 09:59

Об этом Илья Середюк сообщил на своей странице в Instagram.

Глава областной столицы Кузбасса снова начал проводить приёмы горожан в очном формате.

«Возобновил приём граждан в очном формате с соблюдением всех мер безопасности. Сегодня на приёме решали вопросы, связанные с ЖКХ, предпринимательской деятельностью, архитектурой и градостроительством», — сообщил Илья Середюк  на своей странице в Instagram

Градоначальник рассказал, что уже дал поручения по двум вопросам — после обращения кемеровчан: перепланировки помещений на первом этаже дома под парикмахерскую и анализ тупиковой схемы горячего водоснабжения в многоквартирном доме.

 

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk


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