Мэр Кемерова возобновил очные приёмы граждан

Об этом Илья Середюк сообщил на своей странице в Instagram.
Глава областной столицы Кузбасса снова начал проводить приёмы горожан в очном формате.
«Возобновил приём граждан в очном формате с соблюдением всех мер безопасности. Сегодня на приёме решали вопросы, связанные с ЖКХ, предпринимательской деятельностью, архитектурой и градостроительством», — сообщил Илья Середюк на своей странице в Instagram
Градоначальник рассказал, что уже дал поручения по двум вопросам — после обращения кемеровчан: перепланировки помещений на первом этаже дома под парикмахерскую и анализ тупиковой схемы горячего водоснабжения в многоквартирном доме.
Фото: instagram.com/ilyaseredyuk
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы