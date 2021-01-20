Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 января

Скончались еще два пациента.

На утро 20 января в Кемеровской области ещё у 109 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 20, Кемерово — 17, Белово — 7, Ленинск-Кузнецкий — 7, Междуреченск — 7, Яшкинский район — 7, Юрга — 6, Анжеро-Судженск — 5, Калтан — 5, Прокопьевск — 4, Новокузнецкий район — 4, Мыски — 3, Осинники — 3, по два заболевших — Берёзовский, Беловский, Таштагольский и Яйский районы, Топкинский муниципальный округ, по одному — Полысаево, Тайга, Кемеровский и Чебулинский муниципальные округа», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умерли еще два пациента с COVID-19.

«У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии легких. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1978 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Ленинске-Кузнецком», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 28 263 случая коронавируса: 2 183 человека получают медицинскую помощь, 25 576 выздоровели, 504 скончались.