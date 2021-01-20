Более 5 тысяч кемеровчан окунулись в крещенские купели

Для горожан были организованы 4 купели.

В Кемеровской службе спасения озвучили статистику по крещенским купаниям в 2021 году. Согласно данным ведомства, в четыре купели, которые работали на территории города, окунулись 5 170 человек.

При этом самым популярным местом проведения обряда купания, как и в прошлые годы, стала зона отдыха «Чайка» — в купель окунулись 1 787 человек.

«Источник у часовни Святой Блаженной Ксении Петербуржской посетили 1 507, купель храма прихода Воскресения Христова – 885; четвертую купель на озере Красном посетили 997 человек», — сообщили в ведомстве.

Несчастных случаев за время проведения купаний не зарегистрировано. К настоящему моменту все четыре проруби затампонированы.