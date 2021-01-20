Названы новые сроки приёма детей в школы Кузбасса

Подать документы на зачисление можно уже с 1 апреля.

Минпросвещения России изменило порядок приёма детей в образовательные организации начального, основного и среднего общего образования. Так, теперь подать документы на зачисление в школу можно с 1 апреля до 30 июня текущего года.

Для тех, кто планирует отправить ребёнка в учреждение, которое находится за пределами района проживания, предусмотрен период с 6 июля до момента заполнения свободных мест (не позднее 5 сентября).

«Уже в середине марта муниципалитеты распределят школы по микрорайонам — вся информация будет опубликована на сайтах образовательных организаций», — рассказали в министерстве образования и науки Кузбасса.

Традиционно, преимущество при приёме на обучение в начальной школе получат дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те образовательные организации, где учатся их братья или сёстры. При наличии права внеочередного или первоочередного приёма на обучение родители должны будут добавить к документам ещё и справку с места работы.

В министерстве напомнили, что обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребенком 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется письменное заявление родителей (законных представителей) и разрешение учредителя школы.