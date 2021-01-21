Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 января

Скончался еще один пациент.

На утро 21 января в Кемеровской области ещё у 111 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 22, Кемерово — 16, Междуреченск — 14, Мыски — 8, Ленинск-Кузнецкий — 7, Прокопьевск — 7, Белово — 5, Калтан — 3, Краснобродский — 3, Яшкинский район — 3, по два заболевших — Анжеро-Судженск, Юрга, Гурьевский и Топкинский муниципальные округа, Беловский, Новокузнецкий, Таштагольский и Тисульский районы, по одному — Берёзовский, Осинники, Полысаево, Кемеровский и Юргинский муниципальные округа, Мариинский и Яйский районы», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умер еще один пациент с COVID-19.

«У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Киселёвске», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 28 374 случая коронавируса: 2 117 человек получают медицинскую помощь, 25 752 выздоровели, 505 скончались.