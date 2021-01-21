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В Кемерове заблокируют сайты с информацией продаже фальшивых дипломов

21 января 2021 в 09:59

В прокуратуре напомнили об уголовной ответственности за подделку документов.

Прокуратура Заводского района Кемерова в ходе проверки выявила несколько сайтов, на которых размещалась информация о продаже дипломов учебных заведений и других официальных документов.

Отмечается, что данная информация находилась в открытом доступе.

«За подделку и использование поддельных официальных документов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 327 УК РФ), предложение приобрести такие документы является незаконным», - напомнили в областной прокуратуре.

 В связи с этим прокурор Заводского района направил в суд административное исковое заявление и потребовал признать информацию, распространяемую посредством сети интернет, запрещённой к распространению на территории РФ. В январе 2021 года суд в полном объёме удовлетворил требования прокурора, сайты будут заблокированы.


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