Кузбассовец насмерть забил гостя, задевшего рукой его несовершеннолетнюю дочь

Он решил, что приятель оказывает ей знаки внимания.

В Анжеро-Судженске суд признал виновным ранее судимого 43-летнего жителя города, в том что то до смерти избил знакомого. Преступление произошло в августе 2020 года.

«Кузбассовец распивал алкоголь в компании 47-летнего знакомого. Во время застолья гость случайно задел рукой 15-летнюю дочь хозяина дома, которая проходила мимо. В результате хозяин дома сильно разозлился и предъявил гостю претензии, что тот оказывает знаки внимания его дочери. Когда его четверо несовершеннолетних детей ушли на улицу, мужчина избил гостя руками, ногами и металлической шумовкой по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

Отмечается, что обвиняемый решил скрыть следы совершенного преступления: он сбросил тело потерпевшего в подполье, сжёг его вещи и постарался замыть следы крови. Спустя несколько дней супруга потерпевшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, в каком доме незадолго до исчезновения находился пропавший мужчина. Изначально хозяин жилища отрицал, что видел его, однако после того, как полицейские заметили на полу следы крови, он рассказал о совершённом им преступлении и показал, где находится тело. В результате мужчину задержали, он вину признал. Так как ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление, суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.