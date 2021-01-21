Блог с тобой ›› Новости ›› Кузбассовец насмерть забил гостя, задевшего рук...

Кузбассовец насмерть забил гостя, задевшего рукой его несовершеннолетнюю дочь

21 января 2021 в 14:01

Он решил, что приятель оказывает ей знаки внимания.

В Анжеро-Судженске суд признал виновным ранее судимого 43-летнего жителя города, в том что то до смерти избил знакомого. Преступление произошло в августе 2020 года.

«Кузбассовец распивал алкоголь в компании 47-летнего знакомого. Во время застолья гость случайно задел рукой 15-летнюю дочь хозяина дома, которая проходила мимо. В результате хозяин дома сильно разозлился и предъявил гостю претензии, что тот оказывает знаки внимания его дочери. Когда его четверо несовершеннолетних детей ушли на улицу, мужчина избил гостя руками, ногами и металлической шумовкой по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

Отмечается, что обвиняемый решил скрыть следы совершенного преступления: он сбросил тело потерпевшего в подполье, сжёг его вещи и постарался замыть следы крови. Спустя несколько дней супруга потерпевшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, в каком доме незадолго до исчезновения находился пропавший мужчина. Изначально хозяин жилища отрицал, что видел его, однако после того, как полицейские заметили на полу следы крови, он рассказал о совершённом им преступлении и показал, где находится тело. В результате мужчину задержали, он вину признал. Так как ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление, суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.


Читайте также

Content a63b76d014cf32612ddb4048ee6d0309
Более 5 тысяч кемеровчан окунулись в крещенские купели
Content unnamed
Названы новые сроки приёма детей в школы Кузбасса
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 января
Content poddelnyj diplom
В Кемерове заблокируют сайты с информацией продаже фальшивых дипломов

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?