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12 кузбассовцев стали миллионерами в новогодние праздники

21 января 2021 в 16:32

Двое уже обратились за выигрышами.

В Кемеровской области по итогам новогоднего розыгрыша популярной лотереи «Русского лото» 1 миллион рублей выиграли сразу 12 жителей региона. Ещё 10 участников выиграли по 706 577 рублей

Отмечается, что пока за выигрышем обратились два новоиспеченных миллионера.

«Мы призываем участников новогоднего розыгрыша «Русского лото» не затягивать, а проверить свои билеты и обратиться за выигрышем. В целом ситуация, когда победители обращаются за выигрышем через месяц или даже больше, нормальная. Особенно в январе, когда многие уезжают отдыхать на праздники за город, а по приезде забывают проверить билеты. У текущих победителей есть достаточно времени: за выигрышем можно обратиться в течение полугода, а по уважительной причине — ещё в течение трёх лет», — сообщили в пресс-службе «Столото»,.

Если же победитель так и не обратился за выигрышем после завершения срока, деньги перечислят в бюджет России.


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