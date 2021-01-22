Стали известны все подробности обрушения на кузбасской шахте

СК возбудил уголовное дело.

Ночью 20 января в Ленинске-Кузнецком на шахте им. С. Д. Тихова произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением. Сообщение о происшествии поступило в ведомства в 2:40. На момент происшествия под землёй находилось 44 человека, 41 из них выведены на поверхность. В забое, где произошёл выброс, были заблокированы три человека.

В настоящее время тела всех троих погибших найдены, ведутся работы по подъему на поверхность. Отмечается, что семьи горняков, погибших во время ЧП на шахте им. С. Д. Тихова, получат помощь и поддержку от угледобывающей компании и правительства Кузбасса.

На предприятии работает оперативный штаб по ликвидации аварии. Из-за происшествия Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). При этом прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.