Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 января

Скончались три пациента.

По данным на утро 22 января в Кемеровской области выявили 114 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 24, Кемерово — 21, Междуреченск — 17, Анжеро-Судженск — 9, Мыски — 7, Топкинский муниципальный округ — 7, Таштагольский район — 6, Ленинск-Кузнецкий — 4, Прокопьевск — 4, Белово — 3, Киселёвск — 3, Гурьевский муниципальный округ — 3, Осинники — 2, по одному заболевшему — Берёзовский, Краснобродский, Новокузнецкий и Тяжинский районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Он проживал в Киселёвске. У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сахарного диабета, патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 28 488 случаев коронавируса: 2 071 человек получает медицинскую помощь, 25 909 выздоровели, 508 скончались.