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В Гурьевске пьяный водитель Toyota снёс бетонный столб

22 января 2021 в 13:42

Второй водитель устроил тройное ДТП.

В Гурьевске произошли два серьёзных ДТП, которые устроили водители в состоянии алкогольного опьянения.

Так, в ночь с 13 на 14 января на улице Лермонтова житель посёлка Раздольный, управлявший Toyota и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на опору уличного освещения. В результате случившегося автомобилист не пострадал.

А 20 января на улице Ленина нетрезвый водитель Chevrolet устроил тройное ДТП.

«Два автомобиля, Mazda и Renault, остановились перед регулируемым пешеходным переходом. Житель Салаира, 1976 г. р., на автомобиле Chevrolet, совершил столкновение с автомобилем Renault. От удара автомобиль Renault столкнулся с автомобилем Mazda, который стоял перед ним. В ДТП никто не пострадал», — пояснили в ГИБДД

 

Фото: instagram.com/ogibddgurevsk42


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