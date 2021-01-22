В Гурьевске пьяный водитель Toyota снёс бетонный столб

Второй водитель устроил тройное ДТП.

В Гурьевске произошли два серьёзных ДТП, которые устроили водители в состоянии алкогольного опьянения.

Так, в ночь с 13 на 14 января на улице Лермонтова житель посёлка Раздольный, управлявший Toyota и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на опору уличного освещения. В результате случившегося автомобилист не пострадал.

А 20 января на улице Ленина нетрезвый водитель Chevrolet устроил тройное ДТП.

«Два автомобиля, Mazda и Renault, остановились перед регулируемым пешеходным переходом. Житель Салаира, 1976 г. р., на автомобиле Chevrolet, совершил столкновение с автомобилем Renault. От удара автомобиль Renault столкнулся с автомобилем Mazda, который стоял перед ним. В ДТП никто не пострадал», — пояснили в ГИБДД

Фото: instagram.com/ogibddgurevsk42