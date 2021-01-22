СК опубликовал видео с кузбасской шахты, где погибли три горняка

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком минувшей ночью.

Следственный комитет опубликовал видео работы на шахте им. С. Д. Тихова, где минувшей ночью погибли три человека.

Напомним, инцидент произошел на шахте в Ленинске-Кузнецком. Под землёй в момент выброса породы и метана находились 44 человека — 41 эвакуировали, трое погибли. В настоящее время проводятся мероприятия по подъёму тела третьего горняка на поверхность.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), — отмечается в сообщении СК.

Замгубернатора Андрей Панов сообщил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Фото, видео: СУ СК России по Кемеровской области.