В супермаркетах Кемерова поставят экобоксы

Первый открылся уже сегодня, 22 января.

В областной столице появятся боксы для сдачи ненужных вещей. Кемеровчане смогут положить в такой экобокс любую ненужную одежду или домашний текстиль. Главное условие — сдаваемое должно быть чистым и упаковано в пакет. Дальше организатор будет делить вещи на категории в сортировочном центре. Так, совсем не годные к повторному использованию вещи отправятся на переработку. Из них создадут волокно или ветошь. Вещи в хорошем состоянии отдадут нуждающимся. То, что в отличном состоянии направят в Экодом, который планируют открыть позже.

Первый экобокс открылся 22 января, в 15:00 на третьем этаже торгового центра «Я». На мероприятии по случаю открытия разыгрывались призы среди участников. Среди подарков экосумки, сертификаты на мастер-классы и UDS-баллы.

Ожидается, что появление экобоксов позволит сократить количество образующегося мусора и предотвратить поступление ненужного текстиля на мусорные полигоны города.