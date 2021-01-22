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В Кемерове продлят улицу Институтскую и расширят Сосновый бульвар

22 января 2021 в 16:27

В строящейся части Рудничного района появится новая дорога.

Власти Кемерова продлят улицу Институтскую, соединив ею Сосновый бульвар и Кузбасский проспект. Двухполосная дорога длиной 633 метра и шириной   полос движения в 3,5 метра появится уже в 2021 году.

На строительство направят деньги из федерального бюджета, которые поступят в Кемерово в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Проектная документация уже прошла гоэкспертизу.

«Согласно проекту, продолжение улицы Институтской будет иметь освещение, пешеходные тротуары, оборудованные пандусами, закрытую сеть ливневой канализации и один светофорный объект на пересечении улицы с Кузбасским проспектом. Также будет благоустроена и прилегающая к улице территория», - сообщает газета «Кузбасс».

Также готов к реализации проект реконструкции Соснового бульвара на его участке от кардиоцентра до проспекта Шахтеров: в настоящее время он проходит госэкспертизу. Если одобрят, то за счет переустройства пролегающих там трамвайных путей автолюбители получат третью полосу для движения, а перед самым проспектом Шахтеров и все четыре.

На этом почти километровом отрезке дороги появится еще один светофор — на пересечении Соснового бульвара с улицей Институтской, где и сейчас пешеходы систематически бегают через дорогу. Обустроят на этом участке и ливневку, и пешеходные тротуары с пандусами, а также велосипедные дорожки — для любителей покататься по Рудничному бору. Прилегающая к реконструируемому участку территория также будет благоустроена.


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