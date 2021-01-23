Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 января

Скончался еще один пациент.

На утро 23 января в Кемеровской области ещё у 115 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово-31, Новокузнецк-29, Междуреченск-11, Белово-9, по 6-Киселёвск и Ленинск-Кузнецкий, по 5-Калтан и Осинники, по 3-Юрга и Беловский МР, Промышленновский МО-2, по 1-Анжеро-Судженск, Берёзовский, Краснобродский, Мыски и Прокопьевск», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умер еще один пациент с COVID-19.

«У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Междуреченске», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 28 603случаев коронавируса: 1 994 человек получает медицинскую помощь, 26 100 выздоровели, 509 скончались.