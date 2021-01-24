Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 января

Скончался еще один пациент.

На утро 24 января в Кемеровской области ещё у 113 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 23, Кемерово — 19, Междуреченск — 11, Ленинск-Кузнецкий — 7, Мыски — 6, Калтан — 5, Киселёвск — 5, Осинники — 5, Прокопьевск — 4, Юрга — 4, Анжеро-Судженск — 3, Белово — 3, Берёзовский — 2, Полысаево — 2, Кемеровский МО — 2, Тайга — 2, Ленинск-Кузнецкий МО — 2, Новокузнецкий МР — 2, Тяжинский МО — 2, Гурьевский МО — 1, Мариинский МР — 1, Промышленновский МО — 1, Таштагольский МР — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умер еще один пациент с COVID-19.

«У мужчины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 28 716 случаев коронавируса: 1 942 человек получает медицинскую помощь, 26 264 выздоровели, 510 скончались.