Мэр Белова поймал нарушителя ПДД

Алексей Курносов призвал горожан вместе пресекать нарушения.

В Белове водитель фуры повредил дорожный знак и бордюр. При этом свидетелем происшествия стал глава Беловского городского округа Алексей Курносов.

Как рассказал мэр в соцсетях, нарушителя он «взял» с поличным.

«Сегодня утром буквально за руку поймал водителя фуры с прицепом, который передвигался по отремонтированной в прошлом году улице Советской. Выезжая на дорогу от магазина, он наехал на бордюрный камень и даже не заметил. Также был повреждён дорожный знак. Весной придётся восстанавливать бордюр», — написал Алексей Курносов.

Градоначальник рассказал, что вызвал на место экипаж ГИБДД. В итоге водителю выписали штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств.

Алексей Курносов призвал горожан вместе пресекать подобного рода нарушения.

Фото: https://vk.com/alekseikurnosov