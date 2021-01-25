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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 января

25 января 2021 в 11:16

Скончался один пациент.

По данным на утро 25 января в Кемеровской области выявили 114 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 23, Кемерово — 19, Междуреченск — 12, Белово — 6, Калтан — 5, Ленинск-Кузнецкий — 4, Мыски — 4, Осинники — 4, Юрга — 4, Гурьевский округ — 4, Кемеровский округ — 4, Новокузнецкий район — 4, Анжеро-Судженск — 3, Прокопьевск — 3, Топкинский округ — 3, Таштагольский район — 3, Яшкинский район — 3, по два заболевших — Берёзовский и Яйский район, по одному — Киселёвск и Юргинский округ», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии почек и сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 28 830 случаев коронавируса: 1 898 человек получает медицинскую помощь, 26 421 выздоровел, 511 скончались.


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