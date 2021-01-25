Новокузнечанин убил женщину и закопал тело возле дома

Конфликт произошел на почве ревности.

Заводский районный суд Новокузнецка вынес приговор местному жителю. Кузбассовца признали виновным в умышленном убийстве.

«Мужчина в ходе ссоры, которая возникла на почве ревности женщины к нему, убил её ножом. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он закопал тело на территории около частного дома, в котором временно проживал», - сообщили в пресс-службе суда.

Суд назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.