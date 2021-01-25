Житель Ленинска-Кузнецкого выдумал угон машины, чтобы впечатлить девушку

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе местный житель сообщил в полицию о вымышленном преступлении — угоне автомобиля ВАЗ-2112. Факт ложного доноса выяснился во время оперативно-розыскных действий.

«Для того, чтобы произвести впечатление на девушку, 40-летний мужчина приехал к ней в гости на автомобиле своего знакомого и рассказал, будто приобрел эту машину. Согласно уговору, владелец транспортного средства незаметно забрал транспортное средство. Однако девушка, не обнаружив у дома автомобиль, который якобы принадлежал приятелю, предположила, что его похитили. Не желая рассказывать своей даме правду, мужчина позвонил в полицию и сообщил об угоне ВАЗа», - рассказали в полиции.

В итоге в отношении 40-летнего горожанина было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Ему грозит до двух лет лишения свободы.