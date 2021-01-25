В Прокопьевске на пожаре погибла четырёхлетняя девочка

Еще один ребенок пострадал.

Двое детей пострадали на пожаре в Прокопьевске в пятницу, 22 января. Одна девочка в результате происшествия скончалась

По данным МЧС, сообщение о пожаре в частном доме на улице Степной поступило в 13:10, полностью пожар был ликвидирован в 13:30. На месте работали девять человек и три единицы техники.

«Девочка, 4 года, скончалась до приезда бригады скорой помощи. Другая девочка, 3 года, госпитализирована, на момент госпитализации находилась в тяжёлом состоянии», — рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.