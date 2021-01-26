Происшествие попало на видео.

25 января в Прокопьевске женщина напала на сотрудников ДПС, которые задерживали подозреваемого. По словам очевидцев, полицейские прибыли на место разнимать драку. Во время задержания одного из дебоширов за него вступилась женщина.

«Сигнал об этом происшествии поступил 25 января. На месте работала следственная группа. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются», — рассказали изданию в СК.

Происшествие попало на видео.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, в настоящее время по данному факту начата проверка.

Видео: vk.com/prokopievsk