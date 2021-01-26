Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 января

Скончались два пациента.

По данным на утро 26 января в Кемеровской области выявили 110 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 27, Кемерово — 23, Междуреченск — 20, Анжеро-Судженск — 9, Мыски — 7, Белово — 6, Калтан — 4, Прокопьевск — 3, по два заболевших — Топкинский муниципальный округ и Осинники, по одному — Берёзовский, Киселёвск, Юрга, Беловский и Ижморский районы, Гурьевский и Кемеровский муниципальные округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались два пациента.

У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Осинниках. У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 28 940 случаев коронавируса: 1 837 человек получает медицинскую помощь, 26 590 выздоровели, 513 скончались.