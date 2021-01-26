Стало известно, как будет выглядеть аквапарк в Кемерове

Застройщик показал проект здания.

Проектно-строительная компания «Бау Микс» опубликовала фотографии внешнего вида здания будущего аквапарка.

Напомним, аквапарк в районе Красного озера планируется построить к 2022 году. Известно, что водный центр «Аврора», разместится в четырёхэтажном здании (с учётом подвала) общей площадью 14 782 кв. м.

Также застройщик сообщил, что именно войдёт в состав будущего объекта.

«В здании предусмотрены следующие помещения: аквапарк с термальной зоной; СПА-клуб с термальной зоной; ресторан с кофейней и подсобными помещениями; фитнес залы; прачечная; офисные помещения для сдачи в аренду; развлекательно-досуговая зона; раздевалки, душевые аквазоны», — говорится на сайте.

Кроме того, проект подразумевает несколько парковок, чтобы аквапарк смог вместить всех желающих отдохнуть.

Фото: baumix.ru