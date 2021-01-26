В Таштаголе подростки избили детей

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.

В соцсетях появилось видео, как группа подростков избивает несовершеннолетних. По информации очевидцев, инцидент произошёл в Таштаголе. По данному факту прокуратура организовала проверку.

«В ходе неё сотрудники ведомства дадут оценку полноте работы, которую проводят органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками и семьями, в которых они воспитываются. Также они выяснят причины и условия, способствовавшие данному инциденту», - пояснили в ведомстве.

Проверку также организовал и Следственный комитет. Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации. Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.