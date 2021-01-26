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Женщину из Новокузнецка убили ящиком за мат

26 января 2021 в 15:53

Нецензурная брань разозлила ее собутыльника.

В Кузбассе сотрудники СК передали в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего жителя города Новокузнецка. По версии следствия, в августе прошлого года мужчина до смерти забил собутыльницу.

«Обвиняемый распивал спиртное в гостях у знакомых, в компании также присутствовала  57-летняя женщина. Во время застолья она оскорбила мужчину нецензурной бранью, он сделал ей замечание. «Однако женщина продолжила его оскорблять, тогда обвиняемый несколько раз ударил ее руками по голове. От чего она упала на пол, а злоумышленник стал ее бить деревянным ящиком», - сообщили в СК.

Когда потерпевшая потеряла сознание, обвиняемый вызвал «скорую помощь». Прибывшие медицинские работники констатировали смерть женщины и вызвали следственную группу.

Примечательно, что очевидцы преступления не вступились за женщину и не остановили нападавшего.


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