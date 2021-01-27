Кузбассовец вышел на одиночный пикет и заработал штраф

Мужчина вышел на центральную улицу Мариинска с плакатом 23 января.

В Кузбассе суд привлёк к ответственности жителя Мариинска за проведение публичного мероприятия в период действия режима «Повышенная готовность».

Как пояснил нарушитель, накануне 23 января 2020 года узнал о готовящемся проведении по многим городам России митингов. Считая, что нынешнюю систему власти можно сделать лучше, решил причислить себя к митингующим.

«Нарисовав плакат с одним из оппозиционных символов, он шёл по центральной улице Мариинска. Во время пикетирования встретил своего знакомого, которого попросил фотографировать его при проведении пикетирования с оппозиционным плакатом и в маске белого цвета. В ходе пикетирования они были остановлены сотрудниками органов внутренних дел и доставлены в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

В итоге суд назначил 23-летнему жителю Мариинска наказание в виде минимального размера административного штрафа — 10 000 рублей. У парня есть ещё десять дней на то, чтобы опротестовать решение суда.

Уточняется, что кузбассовца привлекли к ответственности не за нарушение масочного режима, так как он его не нарушал и был в маске, и не за то, что он сфотографировался с приятелем во время одиночного пикета, а за сам факт выхода на улицу для проведения пикета.

Дело в том, что ещё с марта 2020 года в Кузбассе запрещены любые формы публичных и массовых мероприятий, кроме тех, что разрешаются специальным распоряжением, а также шествия, митинги, демонстрации, пикетирования, в том числе и одиночные пикетирования.