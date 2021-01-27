Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 января

Скончался один пациент.

По данным на утро 27 января в Кемеровской области выявили 107 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 27, Междуреченск — 20, Кемерово — 14, Прокопьевск — 7, Калтан — 5, Белово — 4, Осинники — 4, Новокузнецкий район — 4, Анжеро-Судженск — 3, Мыски — 3, по два заболевших — Киселёвск, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Таштагольский район, по одному — Тайга, Юрга, Беловский, Мариинский, Прокопьевский и Яшкинский районы, Крапивинский и Топкинский муниципальные округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 29 047 случаев коронавируса: 1 766 человек получает медицинскую помощь, 26 767 выздоровели, 514 скончались.