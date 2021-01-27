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15 автомобилей столкнулись на трассе Кемерово-Новокузнецк (видео)

27 января 2021 в 13:32

Есть пострадавшие.

Массовое ДТП произошло утром 27 января возле посёлка Грамотеино. По информации очевидцев, на 95-м километре трассы. столкнулись 15 автомобилей.

«Пострадали два человека: мужчина 1994 года госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, мужчина 1973 года рождения от госпитализации отказался», — рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.

В настоящее время ГИБДД продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего. Тем временем в соцсетях появилось видео последствий ДТП.

 

 

 

Видео: https://vk.com/dtp_42lk


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