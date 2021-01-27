В Новокузнецке иномарка сбила 11-летнюю девочку на переходе у школы

Пострадавшую госпитализировали.

ДТП произошло около 8:35 на улице Куйбышева, в районе здания № 5, напротив школы № 8. Девочка переходила дорогу на зелёный свет, когда ее сбил автомобиль.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по улице Куйбышева со стороны улицы Лазо в сторону улицы Кирова, совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - рассказали в ГИБДД Кузбасса.

По характеру травм ребенку назначено стационарное лечение. Водитель автомобиля, мужчина 53 лет, не пострадал.

В Госавтоинспекции отметили, что на момент ДТП отмечались неблагоприятные погодные условия — сильный ветер и снег. В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожного происшествия.