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В мэрии Кемерова рассказали о сносе дома у вокзала

27 января 2021 в 15:58

Дом №3 на проспекте Ленина находится в аварийном состоянии.

В Кемерове продолжают сносить аварийные здания. В ближайшее время эта учесть ждёт двухэтажку на пр. Ленина, 3 (за остановкой «Ж/Д вокзал»). Дом уже долгое время находится в аварийном состоянии, минувшим летом у обрушающего здания установили опоры.

Как сообщила администрация Кемерова, уже начата процедура изъятия жилья. На данный момент изъята одна квартира — собственникам выплатили возмещение.

«По остальным собственникам дела по изъятию находятся на рассмотрении в суде», — пояснили в мэрии.

Срок сноса будет зависеть от окончания судебных процедур.


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