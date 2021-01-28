Молодые специалисты Кузбасса смогут получить займы на жильё под 3% годовых

Парламент региона утвердил новый региональный закон.

Парламент Кузбасса принял новый региональный закон о долгосрочных целевых жилищных займов под низкий процент для молодых специалистов региона. Об этом сообщает Сибдепо.

Согласно документу, льготные жилищные займы под 3% годовых на 20 лет для покупки или строительства жилья смогут получить специалисты до 35 лет. При этом заём на выгодных условиях смогут получить не все, а те молодые специалисты, которые отмечены за успехи в профессиональной деятельности.

«Государственные и муниципальные служащие, бюджетники, сотрудники, работающие у индивидуальных предпринимателей и в иных организациях. Это работники сфер охраны здоровья, жизни и прав граждан, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта и туризма, экономики, науки, искусства, строительства, просвещения, образования и воспитания, сельского, лесного хозяйства, ветеринарии, угольной промышленности, общественного транспорта, налогообложения и финансов», — цитирует парламент пресс-службу парламента.

При этом льготные займы теперь будут давать не только семьям, но и несемейным гражданам. Займы кузбассовцам будут предоставлять без необходимости первоначального взноса. Приобрести или построить жилье специалисты смогут в том муниципальном образовании, где они работают. А также должны будут отработать не менее 3 лет со дня получения займа на своем рабочем месте.