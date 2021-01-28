Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 января

Скончался один пациент.

По данным на утро 28 января в Кемеровской области выявили 100 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 20, Кемерово — 14, Междуреченск — 12, Калтан — 7, Мыски — 7, Белово — 5, Киселёвск — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Осинники — 3, Прокопьевск — 3, Тайга, — 3, Кемеровский муниципальный округ — 3, Таштагольский район — 3, по два заболевших — Крапивинский муниципальный округ и Мариинский район, по одному — Анжеро-Судженск, Полысаево, Юрга, Новокузнецкий и Тяжинский районы, Гурьевский, Промышленновский и Чебулинский муниципальные округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета 2 типа. Он проживал в Прокопьевске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 29 147 случаев коронавируса: 1 696 человек получает медицинскую помощь, 26 936 выздоровели, 515 скончались.