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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 января

28 января 2021 в 11:17

Скончался один пациент.

По данным на утро 28 января в Кемеровской области выявили 100 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 20, Кемерово — 14, Междуреченск — 12, Калтан — 7, Мыски — 7, Белово — 5, Киселёвск — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Осинники — 3, Прокопьевск — 3, Тайга, — 3, Кемеровский муниципальный округ — 3, Таштагольский район — 3, по два заболевших — Крапивинский муниципальный округ и Мариинский район, по одному — Анжеро-Судженск, Полысаево, Юрга, Новокузнецкий и Тяжинский районы, Гурьевский, Промышленновский и Чебулинский муниципальные округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончался один пациент.

У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета 2 типа. Он проживал в Прокопьевске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 29 147 случаев коронавируса: 1 696 человек получает медицинскую помощь, 26 936 выздоровели, 515 скончались.


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