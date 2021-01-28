В Тисуле водитель грузовика сдавал назад и насмерть сбил женщину

От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Смертельное ДТП произошло 27 января в пгт Тисуль на улице Трухницкого. Предварительно правоохранители выяснили, что водитель грузовика Hino сдавал назад по внутридворовой территории и совершил наезд на 62-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

Госавтоинспекция региона призывает участников движения всегда быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования ПДД. Водителям при движении в жилых зонах и дворовых территориях следует помнить о том, что в этих местах пешеходы имеют преимущество в движении.

Пеших участников призывают использовать для движения тротуары и пешеходные дорожки, по возможности не создавать помех транспортным средствам, несмотря на приоритет в движении во дворах и жилых зонах.