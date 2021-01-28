В Кузбассе более 300 домов остались без электричества из-за снегопада

Пострадали жители Таштагольского района.

В среду, 27 января, в посёлках Таштагольского района произошло отключение электричества. Как сообщили в районной администрации, без света остались в общей сложности 352 домов.

«16:00, посёлки Селезень, Алтамаш, Чулеш, Сокол, Габовск, Килинск, Майск, Мрассу, Талон, Юдино после плановых работ с 11:00 произошло аварийное отключение электроэнергии. Потребители — 352 частных дома, 880 человек. Причина — снежные шапки от Спасска до Коуры», — говорится в официальном сообщении.

Восстановительные работы продлились пять с половиной часов. Электричество вернулось в дома жителей района в этот же день, в 21:30.