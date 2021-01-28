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Кемеровчанин задушил знакомого гирляндой

28 января 2021 в 15:51

Дело направлено в суд.

Следственный комитет Кузбасса завершил расследование в отношении 55-летнего жителя Кемерова. Мужчину обвиняют в убийстве своего знакомого.

По версии следствия, в день убийства мужчины распивали алкоголь в доме, за которым обвиняемый присматривал. Во время застолья между приятелями произошла ссора.

«Знакомый попытался ударить обвиняемого. Последнего поведение гостя разозлило, он несколько раз ударил его в ответ кулаком по лицу. Потерпевший упал, а обвиняемый сходил в другую комнату за электрической гирляндой, которой задушил 33-летнего мужчину. О произошедшем он рассказал соседям, и они вызвали сотрудников полиции», — рассказали в Следственном комитете.

Отмечается, что обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Психиатрическая экспертиза установила его вменяемость на момент совершения преступления. Дело направлено в суд.


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